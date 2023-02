Brasile: Bolsonaro tornerà in patria nelle prossime settimane, "la mia missione non è finita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha intenzione di tornare in patria "nelle prossime settimane", poiché la sua missione "non è ancora finita". Lo ha annunciato oggi durante un evento della Chiesa evangelica delle nazioni a Boca Raton, in Florida, al quale secondo gli organizzatori hanno preso parte circa mille persone. "Abbiamo tutti una missione sulla Terra. E la mia non è ancora finita", ha affermato Bolsonaro nel suo intervento, ripreso dal quotidiano brasiliano "O Globo". Pur mostrando interesse per alcune personalità emergenti a livello regionale, l'ex presidente ha aggiunto che attualmente in Brasile manca "una leadership in grado di unire l'elettorato di destra nazionale". Bolsonaro si trova negli Stati Uniti dalla fine del dicembre del 2022. (segue) (Brb)