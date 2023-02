Brasile: Bolsonaro tornerà in patria nelle prossime settimane, "la mia missione non è finita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui ha assistito a distanza all'insediamento del nuovo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, e all'assalto dei suoi sostenitori ai palazzi del potere di Brasilia dell'8 gennaio scorso, con la magistratura brasiliana che sta attualmente indagando sulle sue responsabilità. Durante la sua permanenza in Florida, l'ex presidente ha partecipato a vari eventi d'ispirazione religiosa e conservatrice. Uno di questi si è svolto la scorsa settimana al Trump National Doral Miami ed è stato organizzato da Turning Point Usa, organizzazione no-profit animata da giovani conservatori statunitensi. In questa occasione Bolsonaro ha attaccato i governi di sinistra in America Latina, affermando che questi vogliono "l'uguaglianza nella povertà". (Brb)