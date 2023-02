Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, Budapest non sostiene decimo pacchetto di sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria non sosterrà il decimo pacchetto di sanzioni che l’Unione europea vorrebbe applicare nei confronti della Russia. Lo ha dichiarato il ministro ungherese degli Esteri, Peter Szijjarto, in un intervento per l’emittente radiofonica “Radio Kossuth”. Il capo della diplomazia di Budapest ha spiegato che il suo Paese si oppone perché le sanzioni “non aiutano a raggiungere la pace in Ucraina”, ma danneggiano l’economia europea. "Le misure sanzionatorie sono completamente fallite", ha detto aggiungendo che il decimo pacchetto, in discussione a Bruxelles, andrebbe "come i nove precedenti e provocherebbe solo ancora più danni agli europei". Szijjarto ha affermato che le sanzioni non hanno costretto la Russia a cambiare posizione e non hanno portato la pace in Ucraina, ma in compenso hanno arrecato "difficoltà inimmaginabili" in Europa, tra cui l'afflusso di rifugiati e l'inflazione. Szijjarto ha quindi precisato che l'Ungheria non sosterrà la proposta di alcuni Paesi dell'Ue di estendere le sanzioni al settore nucleare russo, poiché ciò minaccerebbe la sicurezza energetica del suo Paese. L’Ungheria, ha spiegato il ministro, può aumentare la propria indipendenza dal mercato energetico internazionale solo se produce energia atomica, e quindi limitare l'accesso all'energia nucleare minaccerebbe l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e la sua sovranità.(Vap)