Turchia-Siria: Kuwait raccoglie 67 milioni di dollari per la popolazione colpita dal terremoto

- La popolazione del Kuwait ha raccolto 20 milioni di dinari (67 milioni di dollari) per coloro che nella Siria settentrionale e nella Turchia meridionale sono stati colpiti dalle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 scorso 6 febbraio. Lo ha riferito il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, spiegando che oltre 129mila persone hanno partecipato alla campagna di donazioni lanciata dal ministero degli Affari sociali. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri ha assicurato che il Paese avrebbe continuato a fornire aiuti umanitari a Siria e Turchia per far fronte alla “grande tragedia umana” che ha colpito i due Paesi. (Res)