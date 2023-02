Turchia-Siria: il bilancio delle vittime del terremoto supera quota 34mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, le autorità turche hanno arrestato oltre 100 costruttori edili nelle dieci province colpite dal sisma. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, si tratterebbe di persone legate agli edifici crollati e sospettate di non aver rispettato le normative edilizie del Paese. Si attendono altri arresti dal momento che il ministero della Giustizia ha autorizzato le procure locali a istituire "unità investigative sui crimini legati al terremoto", attraverso le quali i procuratori potranno intraprendere cause penali contro i costruttori “ritenuti responsabili” del crollo degli edifici in assenza di conformità con le norme edilizie. (segue) (Res)