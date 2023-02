Turchia-Siria: il bilancio delle vittime del terremoto supera quota 34mila (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, in Siria il bilancio delle vittime registrate finora ammonta a 5.273, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, evidenziando l’impossibilità di contare con precisione il numero delle persone che risultano ancora scomparse. Da parte loro, le Nazioni Unite hanno fatto sapere che almeno 5,5 milioni di siriani sono rimasti senza casa a causa del doppio sisma. I funzionari che gestiscono il valico di frontiera di Bab al Hawa hanno dichiarato che finora 1.100 corpi di siriani residenti in Turchia sono stati riportati in Siria. (segue) (Res)