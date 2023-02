Turchia-Siria: il bilancio delle vittime del terremoto supera quota 34mila (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni fa, i cosiddetti “caschi bianchi”, l’organizzazione di protezione civile che opera nelle zone terremotate non controllate dal regime di Damasco, hanno dichiarato che non ci sono indicazioni che vi siano sopravvissuti sotto le macerie e hanno annunciato il completamento delle operazioni di ricerca e soccorso e il passaggio alla fase di ricerca e recupero. Secondo quanto affermato dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, il terremoto è "il peggior disastro degli ultimi 100 anni nella regione", mentre il bilancio dei morti “potrebbe raddoppiare”. Ieri, l'Organizzazione della Sanità ha annunciato che il numero delle persone colpite dal devastante terremoto è arrivato a circa 26 milioni, di cui 15 milioni in Turchia e 11 milioni in Siria. (Res)