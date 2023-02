Usa: repubblicano Himes, preoccupato da trasparenza amministrazione Biden su oggetti volanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante repubblicano Jim Himes, del Connecticut, si è detto oggi "preoccupato" dalla trasparenza dell'amministrazione degli Stati Uniti sugli oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni nei cieli dell'Alaska e del Canada. In un'intervista all'emittente "Nbc News", Himes, che fa parte della commissione permanente sull'Intelligence della Camera dei rappresentanti, ha dichiarato di aver ricevuto "informazioni molto esaustive" sul pallone spia cinese abbattuto lo scorso 4 febbraio. Tuttavia, ha aggiunto, l'amministrazione del presidente Joe Biden non ha fornito gli stessi dettagli sugli oggetti abbattuti venerdì e sabato scorsi. "Una parte del problema è che il secondo e il terzo oggetto sono stati abbattuti in aree molto remoto. Temo che semplicemente non ci siano molte informazioni da condividere", ha osservato. Himes ha anche espresso timore sulle possibili speculazioni circa "invasioni aliene" o "azioni militari russe e cinesi", dal momento che "l'assenza di informazioni rende la gente ansiosa". "Spero - ha aggiunto - che l'amministrazione sappia qualcosa di più su quel che sta accadendo". (Was)