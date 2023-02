Colombia: ripartono domani in Messico i colloquio tra il governo e l'Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno domani in Messico i colloqui di pace tra il governo della Colombia e i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Lo riferisce la stampa locale, precisando che i dieci membri della delegazione dell'Eln si trovano già a Città del Messico e sono guidati dal capo delegazione Pablo Beltran, il quale ha detto di aspettarsi "progressi significativi" in questa nuova fase del dialogo. Anche il senatore Ivan Cepeda, membro della delegazione governativa, ha confermato che è tutto pronto per la ripresa dei negoziati. "Il Messico riesce a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per il dialogo", ha sottolineato sui social. Il secondo ciclo di colloqui dovrebbe durare circa un mese e dovrebbe prevedere un confronto sull'imminente cessate il fuoco, sulla partecipazione della società civile al processo di pace e sulla consegna di aiuti umanitari alle comunità colpite dal conflitto armato. (segue) (Mec)