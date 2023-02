Turismo: alla Bit tavola rotonda del Ministro Santanchè con Stati africani, Caraibi e Paesi dell'Oceano indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'industria del turismo per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è al centro dell’incontro di alto livello internazionale organizzato dal Ministero del turismo nell'ambito della BIT nella giornata inaugurale, il 12 febbraio. Il Ministro Daniela Santanchè ha presieduto la tavola rotonda in cui i ministri e i rappresentanti di Stati del continente africano, Paesi insulari dei Caraibi e dell'Oceano indiano si sono confrontati con l'Italia sui temi della sostenibilità, ponendo al centro il rapporto tra popoli e territori, il rafforzamento delle strategie di promozione di un turismo più sostenibile attraverso percorsi condivisi sui temi al centro della candidatura di Roma a ospitare l'Expo del 2030. (Com)