Roma: morto militare aggredito in strada a Centocelle, caccia all'assassino

- Non ce l'ha fatta Danilo Salvatore Lucente Pipitone, caporal maggiore dell’esercito, trovato agonizzante la notte tra venerdì e sabato in via dei Sesami angolo viale Togliatti, nel quartiere Centocelle, periferia di Roma. Il militare, 44enne, è morto oggi all'ospedale policlinico Umberto I a causa delle gravi ferite riportate nel pestaggio. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo è stato aggredito da una persona in strada, al termine di una lite. Sul caso indaga la Squadra mobile. (Rer)