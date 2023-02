Spagna: Sanchez, governo difende sanità pubblica dal modello delle privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo difende un'assistenza sanitaria "pubblica dignitosa, di qualità, gratuita e universale" contro il modello delle privatizzazioni e dei tagli del Partito popolare (Pp). Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a sostegno della candidatura di Daniel Perez a sindaco di Malaga, ricordando l'importanza di pagare le tasse per continuare a garantire questi servizi. A questo proposito, il premier ha rivendicato l'aumento di 1 miliardo di euro in due anni degli investimenti governativi per rafforzare le cure primarie e ha fatto appello alle regioni affinché facciano anch'esse un investimento per difendere la salute pubblica che è uno dei "pilastri dello Stato sociale". "Quando dico questo, la destra si innervosisce e lo chiama sanchismo. Si chiama socialismo", ha aggiunto il capo dell'esecutivo. Sanchez ha poi annunciato che il Consiglio dei ministri approverà martedì l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) a 1.080 euro al mese, difendendo le misure economiche del Governo e i passi compiuti nella rivalutazione delle pensioni e nella riforma del lavoro, pur riconoscendo che "c'è ancora precarietà".(Spm)