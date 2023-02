Tlc: Raimondo (Fd'I) su Open Fiber, orientare soldi pubblici in base a risultati attesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta, al momento non smentita, di 400 milioni di euro necessari per riequilibrare i bilanci di Open Fiber, riportata dalla stampa di questa mattina, conferma le nostre forti preoccupazioni, più volte espresse in questi ultimi mesi, sulla performance operativa di Open Fiber". Lo dichiara Fabio Raimondo, capogruppo Fd'I commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera. "Al 31 dicembre 2022 le unità immobiliari Ftth collaudate e con servizio attivabile erano solo 2,3 milioni, sui 6,4 milioni previsti dalla concessione, e anche a voler considerare la scadenza di fine lavori fissata al giugno 2023 si intuisce ugualmente il risultato finale. Vale la pena ricordare che la realizzazione delle opere avrebbe dovuto essere ultimata entro 3 anni dal rilascio delle concessioni e quindi al più tardi, considerato quando è stata rilasciata l'ultima, entro il 2022", prosegue. "Se poi si guarda al numero dei clienti attivati ed in particolare al fenomeno della Sardegna, dove a fronte di richieste di attivazione arrivate a marzo 2022 non è stata attivata neanche una linea, sorge più che un dubbio sulla qualità realizzativa della rete e sulla sua effettiva utilizzabilità", osserva ancora. (segue) (Rin)