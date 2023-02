Spagna: leader popolari, Sanchez convochi subito elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Núnez Feijóo, ha invitato il presidente del governo, Pedro Sanchez, a "indire subito" le elezioni per farle coincidere con quelle comunali e regionali del 28 maggio. In questo modo, secondo il capo dell'opposizione, Sanchez potrebbe "risparmiarsi un po' di dispiacere" senza attendere l'appuntamento nazionale previsto per dicembre di quest'anno. Feijóo lo ha detto nel corso di un evento a Siviglia per presentare i candidati alle elezioni comunali negli otto capoluoghi andalusi. "Non chiedo che le elezioni vengano indette per favorire i candidati del Pp ma che lo facciano per non sottoporre il Paese all'imbarazzo dei dieci lunghi mesi che ancora ci aspettano", ha detto Feijóo, per il quale la Spagna "deve fare un passo avanti e lasciarsi alle spalle il passato" per la "mancanza di capacità di gestione". Feijóo ha definito il governo "collassato" dove i sostenitori dell'indipendenza "sono al comando" in termini di politica territoriale, mentre negli affari esteri la Spagna "passa di umiliazione in umiliazione". (Spm)