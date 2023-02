Pd: a Bonaccini 95 per cento preferenze in circolo suo Comune natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Bonaccini conquista il 95 per cento delle preferenze nel circolo del suo Comune natale. "Campogalliano dimostra che c'è. Grazie a tutti e ora ci aspetta il grosso lavoro per le primarie del 26 febbraio". Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e candidato segretario del Pd, commenta i risultati del voto nel suo circolo di appartenenza. A Campogalliano (Modena) su 106 iscritti hanno votato in 92 così ripartiti: 87 Bonaccini, 3 Elly Schlein, 1 Paola De Micheli, 1 Gianni Cuperlo. (Rin)