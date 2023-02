Turchia: Anppe su sisma, Onu premia professionalità di Vigili fuoco italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cina, Gran Bretagna, Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Oman, Hong Kong, Sud Africa, Slovacchia, Grecia, Argentina e Bahrain, sono questi i team Usar (Urban Search and Rescue) che su incarico dell'Onu sono coordinati dai Vigili del fuoco italiani per i soccorsi ad Antiochia. "Questo è un riconoscimento importante per i professionisti del soccorso - i Vigili del fuoco italiani - anche all'interno del Meccanismo di Protezione civile dell'Ue", afferma Fernando Cordella, presidente del sindacato Anppe Vigili del fuoco. La struttura di coordinamento italiana, supportata nell'incarico da Cina, Gran Bretagna e Oman, sta provvedendo a inviare sui siti di intervento i team in base alle priorità scaturite dalla lettura di dati e informazione raccolte. Un sistema che consente di rendere più efficiente ed efficace l'azione di soccorso, con l'obiettivo di salvare più vite umane possibile. Il centro di coordinamento di settore Scc è insediato all'interno del campo base dei Vigili del fuoco a Hatay. (segue) (Rin)