Turchia: Anppe su sisma, Onu premia professionalità di Vigili fuoco italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere il perno delle operazioni Usar, in un terremoto con un bilancio di circa 29.000 vittime - prosegue Cordella - rappresenta un esempio straordinario di servizio, nonostante in ogni momento, ogni Vigili del fuoco, di qualsiasi Paese che ha offerto la disponibilità di aiuto, mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza e la vita degli altri. Il riconoscimento di organismo di coordinamento in ambito Onu è esempio di orgoglio nazionale - conclude Cordella - scaturito purtroppo dalla forte esperienza acquisita nei terremoti che hanno colpito il nostro Paese, che li ha visti sempre protagonisti degli aiuti". (Rin)