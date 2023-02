Spagna: Sanchez sottolinea l'impegno del governo nel settore dell'industria aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato oggi gli impianti dell'azienda Clue Technologies, a Malaga, dove ha sottolineato l'impegno dell'esecutivo nello sviluppo dell'industria aerospaziale spagnola, per trasformarla in un attore chiave nella trasformazione economica, attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il premier ha evidenziato lo sforzo di investimento del governo nel settore aerospaziale con lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per lo sviluppo del progetto Sky AI Connect, con il quale Clue Technologies implementerà tecnologie avanzate di calcolo e comunicazione intelligente nel settore aerospaziale e della difesa. Sanchez ha inoltre rimarcato il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese del settore tecnologico e aerospaziale nella trasformazione dell'economia. Il Progetto Strategico per la microelettronica e i semiconduttori gode di un sostegno pubblico di oltre 12,5 miliardi di euro con l'obiettivo di concentrare in Europa il 20 per cento della produzione mondiale di semiconduttori.(Spm)