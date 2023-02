Milano: da oggi al 14 febbraio apre la Borsa Internazionale del Turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se viaggi si vede”, è la nuova campagna che apre la 43esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, da oggi all'Allianz Mico fino al 14 febbraio. In evidenza le proposte internazionali, che nella prima giornata hanno conquistato l’attenzione di viaggiatori e visitatori professionali accanto all’offerta italiana che, come di consueto, ha messo in campo un coinvolgente mix di città d’arte, storia e cultura, natura, vacanze attive ed enogastronomia. A conferma dell’internazionalità di questa edizione, al taglio del nastro del nastro hanno partecipato le autorità di numerosi Paesi insieme al ministro del Turismo Daniela Santanché, che nel pomeriggio hanno incontrato il ministro in una tavola rotonda in cui i ministri e i rappresentanti di Stati del continente africano, Paesi insulari dei Caraibi e dell'Oceano indiano si sono confrontati con l’Italia sui temi della sostenibilità, ponendo al centro il rapporto tra popoli e territori e il rafforzamento delle strategie di promozione di un turismo più sostenibile attraverso percorsi condivisi. Una prima giornata nel segno di corsie subito affollate tanto di operatori come di viaggiatori e grande vivacità negli incontri tra domanda e offerta: in totale sono più di 1.000 gli espositori da 45 Paesi, grazie all’intensa attività di scouting svolta da Fiera Milano. (segue) (Rem)