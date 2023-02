Milano: da oggi al 14 febbraio apre la Borsa Internazionale del Turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di hosting ha portato a Milano buyer altamente profilati in rappresentanza di tutte le figure professionali più rilevanti, che vengono a Bit 2023 per comprare pacchetti tailor-made non solo per l’Italia, ma anche per le destinazioni internazionali. I buyer provengono da 54 Paesi diversi con rappresentanze particolarmente numerose da Europa, Centro e Sud America, Nord America. Se lo scorso anno era ancora il turismo di prossimità a dominare le richieste dei viaggiatori, quest’anno al centro della scena spicca le crescente sensibilità emersa dalla “nuova normalità” verso vacanze sostenibili e responsabili, meglio se open-air e immersi nella natura, tornando ad ampliare l’orizzonte anche al medio e lungo raggio. Partendo da questa consapevolezza, e dalla convinzione che BIT sia un contenitore di tematiche innovative ed ispirazionali per tutto l’indotto del settore turistico, Fiera Milano ha voluto realizzare per la prima volta un’edizione carbon neutral ovvero a zero impatto ambientale. Le circa 3.000 tonnellate di co2 che si stima verranno generate dall’evento saranno interamente neutralizzate investendo in un progetto ambientale certificato in India, la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella regione indiana di Andhra Pradesh. (segue) (Rem)