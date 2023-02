Milano: da oggi al 14 febbraio apre la Borsa Internazionale del Turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle tendenze di viaggio in cui si declina lo slow tourism, l’Italia si conferma in ottima posizione per intercettare questa nuova domanda. Dai treni storici che portano i turisti fino a pochi passi dai templi greci o le chiese barocche, alle escursioni nelle valli alpine per scoprire come si preparano i formaggi in quota, dai percorsi ciclabili costieri lungo intere regioni del Mar Ligure e Tirrenico o dell’Adriatico, fino ai nuovi cammini ispirati non solo alla spiritualità, ma anche al benessere o le antiche tradizioni, come la transumanza. Forte il desidero di tornare a viaggiare sul medio e lungo raggio, dopo che quasi tutti i Paesi hanno finalmente rimosso le limitazioni: qui l’accento è soprattutto sulle esperienze nella natura, che si tratti di esplorare le città carovaniere nel deserto del Medio Oriente, osservare da vicino flora e fauna – dalle balene alla foresta pluviale – o visitare le isole del Mediterraneo sulle orme dei grandi filosofi o dei personaggi del mito. Partito a pieno ritmo anche il palinsesto di oltre 40 eventi di "Bringing Innovation Into Travel". Tra gli eventi di domani si segnalano made in Italy, grandi eventi e territorio: il turismo di domani nella vision dei protagonisti o Le prospettive del turismo enogastronomico in Italia. Domani verrà inoltre presentata in anteprima a Bit la partenza del Giro d’Italia 2023. (Rem)