Rifiuti: Ama, consegnate a cittadini 20 mila bottiglie in vetro riciclato per "Acqua di Roma"

- Tre messaggi in una bottiglia: il vetro usato può essere riciclato; fare la raccolta differenziata evita lo spreco di materia; bere l'acqua pubblica fa bene all'ambiente e non solo. La campagna "Acqua di Roma", lanciata da Roma Capitale, ha raggiunto i tanti cittadini che utilizzano i Centri di Raccolta Ama: fino ad oggi, in queste strutture dell'azienda aperte al pubblico, sono state consegnate gratuitamente oltre 20 mila bottiglie ad altrettanti romani. I cittadini, che non conoscevano l'iniziativa, giunti in uno dei Centri Ama per conferire correttamente uno o più rifiuti particolari e ingombranti, hanno ricevuto in dono dal personale dell'azienda una bottiglia in vetro verde riciclato. Lo comunica in una nota Ama Spa. (segue) (Com)