Rifiuti: Ama, consegnate a cittadini 20 mila bottiglie in vetro riciclato per "Acqua di Roma" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna L'Acqua di Roma realizzata in collaborazione con CoReVe e sostenuta da Ama vuole essere un'ulteriore azione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, dell'importanza che i comportamenti individuali hanno sulla riduzione della produzione dei rifiuti e della plastica in particolare - afferma Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale -. La bottiglia che è al centro del progetto è il simbolo di quanto la corretta differenziazione dei rifiuti, a partire dal vetro, consenta il loro recupero e riciclo limitando il consumo di materie prime e di energia con conseguenti riduzioni delle emissioni di CO2". "Siamo molto contenti di supportare questa campagna attraverso i Centri di Raccolta aperti al pubblico, poiché la distribuzione delle bottiglie in vetro riciclato nelle nostre strutture di promozione dell'economia circolare amplifica e moltiplica gli aspetti positivi dell'iniziativa – dichiara il presidente di Ama Daniele Pace –. Sul territorio di Roma abbiamo più di 9 mila campane verdi per la raccolta del vetro e con il consorzio per il recupero CoReVe i nostri tecnici collaborano costantemente. È, anche per questo, particolarmente utile e bello che a consegnare ai cittadini questa bottiglia speciale, con i messaggi importanti che trasmette, sia proprio il nostro personale". (Com)