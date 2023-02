Turismo: Enit, Italia rifiorita, nel 2022 i viaggiatori internazionali hanno speso 77 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’indagine Enit diffusa oggi alla giornata inaugurale della Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano rileva che su 5.004 viaggiatori intervistati, rivela il livello di stima che i visitatori hanno per l’Italia anticipando flussi e tendenze 2023. La ricerca riguarda ben 12 Stati e 500 turisti potenziali per Paese coinvolto: Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Usa (Ny e Miami). La Penisola sembra non bastare mai: almeno il 20 per cento di chi è stato in Italia negli ultimi 5 anni afferma di esserci stato almeno tre volte. In Austria e in Svizzera questa quota sale oltre il 30 per cento mentre gli svedesi sono indietro per interesse tra i viaggiatori verso le destinazioni italiane, anche in termini di frequenza di visite. Ad incidere soprattutto il fattore lontananza. Lo stile italiano è l’aspetto rimasto maggiormente impresso nei ricordi degli intervistati (43,4 per cento dei casi), a seguire le bellezze naturalistiche e il patrimonio culturale (rispettivamente 38,9 per cento e 32,8 per cento). Ciò che invece non ha particolarmente stupito gli intervistati, sono i prodotti di lusso. (segue) (Rem)