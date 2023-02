Turismo: Enit, Italia rifiorita, nel 2022 i viaggiatori internazionali hanno speso 77 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 37,7 per cento degli intervistati afferma di avere intenzione di venire in Italia nel 2023. Si registrerebbe, così, un aumento pari a circa l’8 per cento rispetto al dato dell’ultimo quinquennio. In base alle previsioni, la platea dei turisti dovrebbe essere composta per il 14,6 per cento da spagnoli, per il 12,7 per cento da statunitensi e per il 12,3 per cento e 12,2 per cento da svizzeri e austriaci. Il picco di turisti dovrebbe coincidere con la stagione estiva, che dovrebbe ospitare circa la metà del flusso complessivo” dichiara Ivana Jelinic ceo Enit. “Le destinazioni più scelte di gran lunga le località di mare (36,8 per cento) e le città d’arte (31,7 per cento); in particolare, Il 61,5 per cento degli austriaci ha affermato di essere stato in una località balneare, dato che scende (46,8 per cento) per svizzeri e per i tedeschi (41,8 per cento). Sulle città d’arte invece, il dato più elevato appartiene agli spagnoli, il 73 per cento dei quali ha scelto di visitare una città d’arte, così come i francesi (57,4 per cento) e gli statunitensi (44,4 per cento)” spiega Sandro Pappalardo consigliere cda Enit. Il 35 per cento circa di chi ha viaggiato in Italia ha speso fra 500 e 1500 euro. (segue) (Rem)