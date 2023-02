Siria: sottosegretario Onu Griffiths, “abbiamo deluso le persone nel nord-ovest”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite non sono riuscite a fornire aiuto alle persone che si trovano nella regione siriana controllata dall’opposizione dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha dichiarato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, durante una visita nelle zone terremotate, secondo l’emittente qatariota “Al Jazeera”. “Finora abbiamo deluso le persone nel nord-ovest della Siria. Si sentono giustamente abbandonati e sono alla ricerca di aiuti internazionali che non sono arrivati", ha detto Griffiths su Twitter. “Il mio dovere e il nostro obbligo è correggere questo errore il più velocemente possibile. Questo è il mio obiettivo ora", ha aggiunto il sottosegretario Onu.(Res)