Lombardia: Assonidi, rischio chiusura classi per mancanza personale

20 luglio 2021

- Si preannuncia un settembre "nero" per gli asili nido con la chiusura di molte classi. Lo prevede Assonidi, l'associazione dei gestori privati dei servizi educativi 0-3 anni (aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza). "Lanciamo quest'allarme con cognizione di causa – spiega il direttore di Assonidi, Paolo Uniti – Infatti, dall'entrata in vigore del decreto legislativo (n. 65 del 2017), che ha introdotto l'obbligo della laurea triennale ad indirizzo specifico per esercitare la professione di educatrice d'infanzia, domanda e offerta di lavoro si sono sostanzialmente invertite. Dal settembre 2019 (anno scolastico di entrata in vigore dell'obbligo) non abbiamo più ricevuto offerte di lavoro né curricula di aspiranti educatrici che, fino all'anno precedente, erano invece oltre 200. L'unica cosa che abbiamo ricevuto da quel momento sono soltanto proteste e preoccupazioni di titolari e gestori dei nostri servizi, in grande affanno nell'individuare personale con titoli di studio abilitanti per poter essere inseriti in organico". (segue) (Com)