Turchia-Grecia: ministro Esteri Cavusoglu, importante sostegno reciproco nei giorni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che Grecia e Turchia possano sostenersi a vicenda nei giorni difficili, ma non dovrebbero aspettare i disastri naturali per migliorare le loro relazioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo greco, Nikos Dendias, tenuta in occasione della sua visita in Turchia. "La presenza di Dendias qui oggi mostra la solidarietà del governo greco e del popolo con Turchia. La Grecia è stata uno dei primi Paesi a chiamarci (per le condoglianze) e ad estendere il sostegno umanitario subito dopo il terremoto", ha detto Cavusoglu. “Atene ha immediatamente inviato squadre di ricerca e soccorso e diversi aerei carichi di aiuti umanitari. Abbiamo incontrato qui la squadra di ricerca e soccorso greca e hanno lavorato senza sosta da quando sono arrivati", ha proseguito il capo della diplomazia turca. "Spero che ci rivolgeremo al dialogo per risolvere le nostre divergenze. Sono grato al mio amico Dendias, al governo greco e al popolo greco per il sostegno", ha concluso il ministro.(Res)