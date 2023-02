Sanremo: Fuortes (Rai), edizione dai risultati eccellenti, grazie ad Amadeus e Coletta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanremo 2023 "ha messo in scena questo patrimonio con un’ampiezza mai vista prima. Il numero dei cantanti che hanno partecipato al Festival, come concorrenti, come ospiti, come protagonisti di mille iniziative parallele è stato eccezionale. Perché quest’anno, come non mai, tutta la musica italiana è stata protagonista del Festival, con star di ieri e di domani che sono diventate, per una settimana, tutte star di oggi. Il ruolo della Rai si conferma fondamentale - sottolinea Fuortes -. Il patrimonio costruito in oltre settant’anni di lavoro sta dando, ancora una volta, come e meglio di ciò che è accaduto nella storia del Festival, frutti notevoli per effetto del lavoro dell’Azienda, la quale ha sempre reso Sanremo uno dei punti centrali della sua programmazione. Non è solo intrattenimento, non sono solo canzoni e divertimento: è un’industria che dimostra cosa la Rai è in grado di realizzare attraverso la televisione, la radio, RaiPlay e i social media perfettamente equilibrati nell’offrire al pubblico contenuti sempre diversi, puntuali e approfonditi. E' un’impresa che nessun’altra azienda di comunicazione al mondo compie con la stessa forza e lo stesso impegno. Un pensiero e un ringraziamento speciale a Fiorello e alla sua trasmissione 'Viva Rai2!', alla sua capacità di arricchire in modo assolutamente originale e innovativo, con risultati di ascolto straordinari, una manifestazione di lunga tradizione. I ringraziamenti dell’Azienda e miei personali ad Amadeus e alla sua direzione artistica, alla sua conduzione brillante e alla sua capacità di tenere insieme anime e voci diverse. Un grazie - conclude Fuortes - al direttore del Prime time Stefano Coletta, all’intera Rai, a Rai Pubblicità e alla città di Sanremo, alla regione Liguria e a tutti coloro che hanno partecipato a questa sfida vinta". (Rin)