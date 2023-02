Energia: presidente egiziano Al Sisi, scoperte dei Paesi Emfg mitigheranno la crisi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scoperte in ambito energetico effettuate dai Paesi del Forum regionale del gas dei Paesi del Mediterraneo Orientale (Emfg), iniziativa nata su impulso di Egitto, Cipro, Grecia, Giordania, Israele, Italia e Autorità nazionale palestinese (Anp), mitigheranno gli effetti della crisi energetica in Europa. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in occasione dell’apertura della sesta edizione della conferenza petrolifera internazionale “Egyps 2023", in corso dal 13 al 15 febbraio presso l'Egypt International Exhibition Center del Cairo. “L’impegno compiuto dai paesi dell’Emfg con le società di ricerca ed esplorazione sarà l’elemento decisivo che mitigherà gli effetti della prossima fase della crisi energetica in Europa”, ha affermato Al Sisi, spiegando che “tutto quello che sarà scoperto in Egitto, Libano o qualsiasi altro Paese, ridurrà il volume della domanda derivante dalla crisi russo-ucraina”.(Cae)