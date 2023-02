© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 27 anni, italiano, è stato gambizzato, ieri sera con due colpi di arma da fuoco nel quartiere Morena del quadrante sud est di Roma. L’agguato è avvenuto, poco dopo le 22, in via dei Sette Metri, una traversa dell’Anagnina. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale mentre sul posto sono accorsi gli agenti della squadra mobile che indagano.(Rer)