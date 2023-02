Cipro: presidenziali, dati parziali dell’affluenza registrano un aumento rispetto al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 35,4 per cento degli aventi diritto al voto a Cipro si era recato alle 12 alle urne per votare al ballottaggio delle presidenziali. Secondo i dati diffusi dal commissario per le elezioni, Kostas Constantinou, al primo turno la percentuale alla stessa ora era del 33,7 per cento. Nelle elezioni presidenziali del 2018, alla stessa ora, la percentuale era del 32,6 per cento. Alle 10 di stamane la percentuale registrata era del 12,5 per cento, in aumento rispetto al primo turno quando nello stesso orario l’affluenza era dell’11,7 per cento.(Gra)