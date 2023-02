Australia: spagnola Acciona costruirà terminal merci per 260 milioni di euro a Melbourne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coleman Rail, una società controllata dalla spagnola Acciona, è stata scelta come appaltatore principale per la costruzione di un terminal merci intermodale da 260 milioni di euro a Melbourne in Australia. Come riporta l'agenzia di stampa "Europa Press", il promotore del progetto, la Intermodal Terminal Company (ITC) sostiene che il futuro terminal sarà il più grande del Paese in grado di trattare fino a un milione di container eliminando dalle strade di Melbourne fino a 500 mila viaggi di camion merci. Questa infrastruttura consentirà ai camion di consegnare o ritirare i container da questi centri logistici alla periferia di Melbourne, invece di recarsi al porto della città, dove questo compito sarà svolto da treni navetta.(Spm)