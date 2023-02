Turchia: terremoto, il Pakistan dispone un nuovo carico di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha disposto l'invio di un nuovo carico di aiuti umanitari a favore della popolazione colpita dal terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia. Lo ha reso noto l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma) di Islamabad, precisando che il lotto contiene cinque tonnellate di beni di soccorso tra cui lenzuola e tende per l'inverno. Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha già aperto una raccolta fondi per le vittime del terremoto in Turchia e in Siria, dove si contano al momento almeno 24.600 morti e oltre 80 mila feriti. (Inn)