Sanremo: Santanchè, errori in Rai, ma difendo il Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho le competenze, ci sono stati effettivamente un po’ di errori, ma io difendo il Festival come prodotto, il problema è che vogliono rovinare il prodotto della canzone italiana, è un peccato”. Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, parlando con i giornalisti a margine della Bit, la Borsa del turismo inaugurata oggi a Milano. “Ci guardano in moltissimi stati - ha proseguito - quindi io non ne voglio parlare male. Qualcuno si deve fare un esame di coscienza, che il Festival sia comunista non è una novità”. “Sono abituata a parlare bene delle cose belle e quelle brutte dimenticarle, credo che è un po’ l’atteggiamento che dovremmo avere noi italiani”, ha concluso. (Rem)