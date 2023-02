Libia: ministero Petrolio, "accordo con Eni nel 2008 ammontava a oltre 27 miliardi di dollari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 gennaio, durante la visita a Tripoli del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Eni e Noc hanno sottoscritto un importante accordo sul gas da otto miliardi di dollari per sviluppare due giacimenti a gas, situati nell’area contrattuale D, al largo della Libia e la cui capacità produttiva raggiungerà i 750-800 milioni di piedi cubi di gas standard al giorno. Il ministro del Petrolio del Gun, Mohammed Aoun, aveva criticato l’intesa definita “sconveniente” e “contraria agli interessi libici”, prospettando presunti problemi legali per via della natura transitoria del Governo di unità nazionale al potere a Tripoli. In seguito all’accordo, Aoun si è infatti scagliato contro l’Eni e soprattutto contro Farhat Bengdara, definendo “illegale” il contratto firmato a Tripoli dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. (Lit)