Milleproroghe: Naturale, grazie a M5s rinnovato sconto accise birra

- "Esprimo soddisfazione per il rinnovo dello sconto sulle accise della birra. Un rinnovo che, va rimarcato, è arrivato proprio su impulso del Movimento cinque stelle, con un emendamento con cui chiedevamo una stabilizzazione a 2,94 euro per ettolitro. Nella riformulazione il governo ha fissato la quota a 2,97 euro, con un investimento di poco superiore agli 8 milioni, che però consentirà al settore di non subire letali contraccolpi. Parliamo di un comparto che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro mondo produttivo, anche alla luce del proliferare di birrifici artigianali e di piccole realtà che mettono sul mercato prodotti di assoluta eccellenza. Purtroppo la pressione fiscale in Italia sul settore birrario è estremamente elevata rispetto a quanto avviene negli altri paesi d'Europa. Quindi ulteriori ragionamenti andranno fatti anche per il futuro, al fine di dare ulteriore aiuto e impulso a queste Pmi. Rivendichiamo però con forza questa battaglia, che consentirà a tanti produttori di birra italiani di tirare un po' il fiato". Lo afferma in una nota la senatrice M5s, Gisella Naturale. (Com)