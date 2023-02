Cospito: Molteni, ieri indegni atti di violenza, non manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sei agenti di polizia feriti, bombe carta, bottiglie e sassi contro le forze dell’ordine a Milano.Vandalismi vari, auto e motorini danneggiati, vetrine infrante. È l'esito della guerriglia urbana degli anarchici dopo il corteo non autorizzato di ieri. Questa non è legittima manifestazione del pensiero, questi sono atti di criminalità e di violenza, inaccettabili, indegni e immotivati”. Lo afferma in una nota a riguardo il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni.“Vicinanza e solidarietà agli agenti feriti e alle nostre forze di polizia, orgoglio del Paese e autentico baluardo di civiltà e democrazia. Lavoriamo a nuove assunzioni, a scorrimenti delle graduatorie, a semplificazioni delle procedure concorsuali, al rafforzamento del taser e delle dotazioni ma servono anche ulteriori norme a tutela dell’operato dei nostri poliziotti" conclude Molteni. (Com)