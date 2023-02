Cospito: Santanchè, c'è preoccupazione, qualcuno fa uscite inappropriate invece di essere uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è preoccupazione perché non c'è unità per salvaguardare la sicurezza della nazione qualcuno fa delle uscite inappropriate. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè commentando con i giornalisti, a margine dell'inaugurazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, i disordini provocati ieri dagli anarchici a Milano. "La preoccupazione c’è - ha spiegato - è una preoccupazione grande perché abbiamo visto che si stanno mettendo insieme realtà diverse: terroristi, anarchici, centri sociali, quindi la preoccupazione c’è, ma cresce perché non stiamo tutti dalla stessa parte". "Se fossimo tutti coesi a salvare la sicurezza della nostra nazione, a non cedere a ricatti - ha concluso - saremmo più forti. Qualcuno invece, fa delle uscite che, secondo me, non sono appropriate, perché questo non è un attacco al governo è un attacco allo stato".(Rem)