- Sono due le persone gambizzate ieri sera alle 22:30 circa in via dei Setti Metri, nel quartiere Morena, a Roma. Si tratta di un 27enne e di un 21enne, feriti da un colpo di arma da fuoco. Trasportati entrambi all'ospedale non sono in pericolo di vita. (Rer)