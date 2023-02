Pd: Bonaccini vince in circoli Svizzera con il 58,96 per cento, Schlein seconda al 30,97 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Stefano Bonaccini "vince in Svizzera con il 58,96 per cento dei voti espressi dai Circoli Pd. Seconda Elly Schlein con il 30,97 per cento, seguono Gianni Cuperlo con il 6,9 per cento e Paola De Micheli con il 3,17 per cento". Lo rende noto il Comitato per Bonaccini segretario Pd. (Rin)