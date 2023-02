© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata presidente alla Regione Lazio per il Movimento 5 stelle e il Polo progressista, Donatella Bianchi, ha votato al seggio allestito al IIS Gaetano De Sanctis, in via Giacomo Malvano 16, zona Farnesina, a Roma. Bianchi, sui social, ha augurato buon voto a tutti invitando gli elettori a recarsi alle urne. (Rer)