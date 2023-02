Cospito: Coisp, politica condanni chi cerca solo scontro con Forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È solo grazie alla professionalità dei poliziotti se il corteo degli anarchici che si è tenuto ieri a Milano non è sfociato e degenerato in una vera e propria tragedia. I momenti di tensione infatti sono stati moltissimi: i nostri colleghi hanno dovuto far fronte a numerose sassaiole, lanci di bombe carta e di bottiglie, e sette di loro sono rimasti feriti; tuttavia sono comunque riusciti a mantenere un altissimo profilo, un grande equilibrio e una grande professionalità. Complimenti, dunque, alla questura di Milano che ha predisposto il servizio e ai poliziotti dei Reparti mobili. Auspichiamo ora che tutte le forze politiche condannino trasversalmente e senza alcun tentennamento questi movimenti che scendono in piazza con l'unico intento di cercare lo scontro con le Forze dell'ordine". Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. (Com)