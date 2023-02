Pd: Fanti, in circoli Belgio maggioranza assoluta di voti per Bonaccini, 51,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maggioranza assoluta dei voti per Stefano Bonaccini nei circoli del Belgio (Bruxelles, Chapelle-Anderlues Liegi, Louvière, Manage, Genk). Con 229 voti su 446 la mozione Bonaccini si afferma con il 51,6 per cento. È stato molto incoraggiante vedere militanti storici e tanti nuovi iscritti scegliere insieme Stefano Bonaccini per rilanciare il Pd". Lo dichiara Lanfranco Fanti, segretario della Federazione Pd in Belgio e coordinatore della mozione per l’estero. "Questa bella mobilitazione è il risultato di una proposta politica seria e di un percorso avviato in questi anni per radicare il Partito democratico nei grandi paesi dell’immigrazione italiana", conclude. (Rin)