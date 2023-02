Roma: fermato per un controllo in casa nasconde ingenti dosi droga, arrestato 32enne ad Aranova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. Coinvolti in prima fila nei costanti servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di degrado sociale ed abuso di sostanze stupefacenti i carabinieri della Compagnia carabinieri di Civitavecchia e in particolare gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 32 anni. (segue) (Rer)