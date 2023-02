Roma: fermato per un controllo in casa nasconde ingenti dosi droga, arrestato 32enne ad Aranova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico la pattuglia, insospettita da alcune manovre fatte con la autovettura, lo ha fermato su via Aurelia e ha deciso di controllarlo. I primi esiti della perquisizione permettevano ai militari di rinvenire pochi grammi di cocaina abilmente occultati e già suddivisi in dosi, pronte per essere smerciate nel mercato illecito. Gli uomini dell’Arma hanno approfondito l’ispezione anche all’interno dell’abitazione, dove è stato rinvenuto e sequestrato un vero mercato della droga: 7 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish e 1 kg di marijuana e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Al termine del rito di convalida l’arresto è stato convalidato. (Rer)