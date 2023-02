Nato: “Welt am Sonntag”, Alleanza pronta a estendere il mandato di Stoltenberg fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sarebbe intenzionata a prolungare nuovamente il mandato del segretario generale Jens Stoltenberg fino alla primavera del 2024, in modo che possa presiedere il vertice che segna il 75mo anniversario della fondazione dell’Alleanza e che si terrà a Washington il prossimo aprile. Lo scrive il quotidiano tedesco “Welt am Sonntag” citando fonti diplomatiche riservate. Il motivo della prevista estensione del termine, che al momento è fissato al 30 settembre, è che Stoltenberg fornisce "servizi eccezionali alla Nato", soprattutto sullo sfondo del conflitto in Ucraina. Inoltre, sempre secondo le fonti, Stoltenberg in qualità di segretario generale "garantisce stabilità ai vertici dell'alleanza in tempi difficili". Alla fine della proroga, hanno concluso gli interlocutori del quotidiano tedesco, Stoltenberg “ha buone possibilità” di diventare presidente della Banca mondiale. Il mandato dell'attuale capo dell’istituzione internazionale, David Malpass, termina infatti il proprio mandato nell'aprile 2024. La portavoce di Stoltenberg, Oana Lungescu, ha invece dichiarato alla stampa tedesca che il segretario generale “non ha intenzione” di chiedere un’ulteriore proroga del suo mandato. Stoltenberg è in carica da quasi nove anni dopo tre proroghe già effettuate.(Geb)