Autonomia: Santanchè, Emiliano studi cos’è l'autonomia differenziata

- Bisogna che Emiliano "studi bene cos’è l’autonomia differenziata e si faccia delle domande". Lo ha detto il ministro al turismo Daniela Santanché intervenendo all'inaugurazione della Bit, la Borsa internazionale del turismo che ha aperto oggi a Fieramilano city rispondendo a chi gli fa notare che il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è critico nei confronti della riforma temendo che si determini un'Italia a due velocità. "Secondo me - ha proseguito - è proprio sbagliato dire a due velocità: le Regioni che hanno saputo fare bene e hanno amministrato bene avranno la possibilità di amministrare altre competenze perché hanno dimostrato di saperlo fare. Chi non è capace non lo farà mi stupisco che ci siano Presidenti che non hanno speso il 70 per cento dei fondi europei che oggi si lamentano di questa autonomia differenziata che ha il merito di far fare a chi ha dimostrato di saper fare".(Rem)