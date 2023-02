Siria: Qatar fornisce aiuti ai "caschi bianchi" per operazioni di ricerca e soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha fornito aiuti ai cosiddetti “caschi bianchi”, l’organizzazione di protezione civile che opera nelle zone terremotate non controllate dal regime di Damasco, per le operazioni di ricerca e soccorso in seguito alle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha riferito il Qatar Development Fund, spiegando che gli aiuti comprendono pezzi di ricambio per le ambulanze e il carburante necessario al funzionamento dei veicoli pesanti. “La strada da percorrere è lunga, ma non possiamo affrontare questo disastro senza il vostro aiuto”, hanno scritto su Twitter i “caschi bianchi”, ringraziando il Qatar.(Res)