Cultura: Mic, rinnovato Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, Villanacci presidente

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto per il rinnovo del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, dopo aver acquisito le designazioni della Conferenza Unificata e vista la proclamazione degli eletti dal personale del Ministero, nominando componenti le seguenti personalità: Simonetta Bartolini, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea, e Letterature comparate e Letteratura italiana per l’editoria; Angela Filipponio Tatarella, già professore ordinario di Filosofia del diritto; Gherardo Marenghi, professore ordinario di Diritto amministrativo; Salvatore Sfrecola, già presidente di sezione della Corte di conti; Gerardo Villanacci, professore ordinario di Diritto privato, che presiederà l’organo consultivo del Ministro. Del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici - informa il Ministero - fanno parte anche i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici per l’archeologia, per l’arte e l’architettura contemporanee, per le belle arti, per le biblioteche e gli istituti culturali, per il paesaggio, per i musei e l’economia della cultura, per gli archivi. (Com)